To alvorlig og to lettere skadd i kollisjon på Gratangsfjellet

To av de involverte vurderes som alvorlig skadd, mens to er lettere skadd. Én av dem er fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med alvorlige skader, mens de tre andre er brakt til sykehuset i Narvik.

Det var to personer i hver bil. Politiet vet ikke hva som førte til ulykken, annet enn at det ene kjøretøyet kom over i feil kjørefelt.

Ulykkesstedet ligger sør for Øse nær fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

Ulykken skjedde i 16.30-tiden. Litt før klokka 20 opplyste Nordland politidistrikt at politiet var ferdig med sitt arbeid på ulykkesstedet, og at veien var åpnet igjen.