– To av tre ble permittert fra bransjer som ikke var pålagt å stenge

Sammen med kolleger ved Frischsenteret har seniorforsker Simen Markussen sett på hvem som har blitt rammet av permitteringer de første ukene under coronavirusutbruddet.

Markussen mener endringene i permitteringsregelverket i kombinasjon med kontantstøtteordningen har gjort det lite lønnsomt å holde folk i jobb dersom omsetningen gikk ned i perioden under korona.

Han etterlyser en modell som kunne gjøre det mer lønnsomt å holde folk i arbeid.

– Man kunne tenkt seg at kontantstøtten ble knyttet til at man beholdt de ansatte. Jeg skjønner at det var akutt behov for å gjøre noe for de virksomhetene som måtte stenge, men ikke et like akutt behov for dem som ikke ble direkte berørt, sier Markussen til E24.

Da regjeringen i midten av mars foreslo å endre permitteringsregelverket, la den på usikkert grunnlag tall fra finanskrisen til grunn. I løpet av de neste dagene kom en voldsom økning i antall permitterte.