13-åringer ringte på døra og løp - ble slått med balltre

De tiltalte er to menn og én kvinne i 20-årene og en mann i 50-årene. Tre av dem er i familie. En av dem, en mann i 20-årene, er i tillegg tiltalt for vold mot to av de tre 13-åringene. Begge ble ifølge tiltalen slått med balltre og en av guttene brakk armen, melder Romerikes Blad.

Frihetsberøvelsen skal ifølge tiltalen ha skjedd i Nannestad søndag 27. oktober i fjor og varte i om lag 45 minutter.

– De tre yngre guttene har opplyst at de har gått rundt i nabolaget, ringt på dører og så stukket av. Et av husene de har ringt på, var huset der de tiltalte oppholdt seg. Der har det utviklet seg til en situasjon der de tiltalte fulgte etter barna, sier politiadvokat Henrik Steenfeldt-Foss til Romerikes Blad.

– Voksne folk kan ikke løpe etter barn og holde dem igjen mot sin vilje, og det er alvorlig når dette varer i 45 minutter. En slik hendelse gjør inntrykk på barn, sier Steenfeldt-Foss.

Advokaten til den eldste av de tiltalte sier hans klient mener han ble utsatt for trakassering fra guttene og han kjenner seg ikke igjen i tiltalen. Advokaten til mannen som er tiltalt for vold sier hans klient angrer på det som er skjedd og at han vil erkjenne straffskyld for deler av tiltalen.