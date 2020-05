Turister hadde englevakt da det gikk steinras ved Stalheimskleiva

Fredag kveld advarte bonde Roald Jordalen teltturistene mot steinras i området der gamleveien over Stalheimskleiva møter E16 i Gudvangen i Vestland. – De sa de skulle være forsiktige, men det går ikke an å være forsiktige med et steinras, i hvert fall ikke når man sover, sier han til VG.

Politiet ble varslet om raset klokka 5.40 natt til lørdag. Ifølge de som ga beskjed, skal raset ha gått rundt en halv time over midnatt.

– Snakk om å ha is i magen. Selve raset skjedde om natten, men politiet ble ikke varslet før klokka 5.40. De største steinene er beskrevet som nesten like store som en bil, sa operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til Bergensavisen , som omtalte saken først.

Da Jordalen kjørte forbi området lørdag morgen, så han at det hadde gått et ras.

– De har hatt veldig flaks. Det er helt utrolig at det kan stå to telt og to biler der, sier han.

Det var ifølge Jordalen kun den ene bilen som fikk skader.

– Det er i hvert fall ikke mer enn en meter fra nærmeste stein til bilen. Så nedslaget var grovt sett én meter fra hodene deres. De burde gått rett på butikken og kjøpt flakslodd, sier han.

Politiet opplyser at veien er stengt, og at det vil tas en ny vurdering på mandag.