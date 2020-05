Slåsskamp i matbutikk i Fredrikstad fordi folk sto for nær hverandre

En mann i 60-årene er sendt til sykehus med mulige bruddskader i en arm og et bein, opplyser operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Den andre involverte, en mann i 40-årene, er ikke skadd.

Slåsskampen fant sted på Meny Østfoldhallene i 12.40-tiden lørdag. Både politi og ambulanse rykket ut. Det er uklart hvem som startet slåssingen, men årsaken var at de sto for nær hverandre på butikken, ifølge politiet.

– Det var krangling i forkant, sier Samuelsen.

Regelen er at man skal holde en meters avstand til andre når man er på matbutikken.

Butikksjef Malin Iversen i Meny Østfoldhallene sier til NRK at de har videoopptak av hendelsen som nå skal gjennomgås sammen med politiet.

Hun var ikke selv på jobb, men ble oppringt av ansatte. Butikksjefen er ikke sikker på hendelsesforløpet, men vil få det avklart etter å ha sett bildene.

– En som satt i kassa fortalte at det oppsto en diskusjon mellom to personer i køen om avstand, hvor den ene mente at den andre ikke holdt avstand. Så har den ene blitt dyttet i gulvet, sier Iversen.