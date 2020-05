Nato-ambassadører i Open Skies-møte

Nato-ambassadørene skal fredag holde møte for å diskutere situasjonen etter at Trump-regjeringen torsdag varslet at de vil trekke USA fra våpenkontrollavtalen Open Skies.

President Donald Trumps regjering beskylder Russland for å bryte avtalen. Avtalen åpner for at rundt 35 land, blant dem Norge, kan gjennomføre rekognoseringsflyginger over hverandres territorier. Den ble inngått for flere tiår siden for å fremme internasjonal tillit og hindre konflikt.

Statsministeren besøker Haukeland sykehus

Erna Solberg besøker smitteteltet i Bergen, der hun blant annet møter flere av de ansatte og får en orientering om hvordan sykehuset håndterer koronapasienter.

I forrige uke sa smitteekspert Elling Ulvestad ved Haukeland at viruset er så godt som slått ned i Bergen og omegn, etter at bare én person testet positivt for koronaviruset. Over 2.000 personer var testet for covid-19 i Bergen, Nordhordland, Voss, Hardanger, Sunnhordland og Midthordland den uka.

Fredsdueslipp med søkelys på ytringsfrihet

Hver fredag klokka 12.00 sender Nobels Fredssenter ut en due fra vinduene sammen med «Ukas gode nyhet». Fredag 22. mai handler nyheten om Reportere uten Grensers årlige pressefrihetsindeks, der Norge er på topp.

Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Norsk Pen, skal slippe duen.

Kina holder forsinket Folkekongress

Folkekongressen i Kina samles fredag, og vil da foreslå at Hongkong får en ny nasjonal sikkerhetslov, som vil forby forræderi, oppvigleri og løsrivelsesaktivitet i det kinesiske territoriet.

Den årlige kongressen, som samler hele toppsjiktet i kommunistpartiet, ble utsatt i februar på grunn av koronaviruset. Vanligvis varer samlingen i ti dager.

Tidsfrist for argentinske gjeldsforhandlinger

Tidsfristen som er satt for Argentinas gjeldsforhandlinger med landets internasjonale kreditorer, utløper fredag. Regjeringen konstaterte tirsdag at de ennå ikke hadde noen løsning etter forhandlinger med kreditorene om landets enorme utenlandsgjeld.

Argentina behøver en varig avtale med kreditorene for å få landets økonomi på fote. Økonomien har lenge vært anstrengt, og da landet i tillegg ble rammet av koronaviruset ble situasjonen enda verre.

Al-Quds-dagen i Iran

Al-Quds-dagen med demonstrasjoner mot Israel markeres i Iran, men i år blir det kun bilkortesjer for å hindre smittespredning.

Iran ble tidlig hardt rammet av koronapandemien, og det egentlige omfanget av epidemien i landet er uklart.