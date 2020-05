Store folkemengder samlet på Hell – kommuneoverlegen bekymret

Ifølge kommuneoverlege Leif Vonen i Stjørdal var det opp mot 300 biler på parkeringsplassen på Hellsenteret på Kristi himmelfartsdag, og enda flere personer var samlet der.

– Antallet mennesker som var samlet, er noe helt annet enn det som er lovlig. Det er anslått at det har vært mellom 200 og 300 biler, og mange mennesker samlet rundt omkring. Vi har samarbeidet med politiet og festivalledelsen om å avslutte arrangementet, sier Vonen til NTB.

Hvor raskt det vil skje, er uklart.

– Vi vil ikke lage panikk og kaos, og ønsker at dette skal avsluttes i minnelighet. I Stjørdal har vi hatt veldig lite smitte, men det er klart at en stor ansamling kan være nok til at vi får et smittetall som er vanskelig å håndtere. Vi oppfordrer hver enkelt innbygger og arrangør om å overholde smittevernreglene, sier kommuneoverlegen.

Operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt sier til NTB at det ikke er tvil om at smittevernreglene er brutt.

– Parkeringsplassen på Hellsenteret er full av biler og det er mye folk som mingler. Det er helt åpenbart for tett med folk sammenlignet med helsemyndighetenes grense på inntil 50 personer, sier han.

Politiet hadde torsdag kveld ikke ressurser til å gripe inn og sende folk hjem.

– Dette er ikke noe vi kan prioritere med de ressursene vi har nå. Vi anmoder dem om å være med på dugnaden, sier Handeland.