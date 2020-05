Store materielle skader etter kollisjon Sande

– Det er en bil som ikke har stoppet ved et stoppskilt, og som deretter kolliderte med en bil som kom kjørende, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det er store materielle skader på de to bilene. En av dem kjørte også ut av veien.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 9.05 torsdag.

Like over 11 melder politiet på Twitter at ingen personer er skadd, og at førerkortet til en av førerne er beslaglagt.