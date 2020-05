Trump besøker Fords fabrikk i Detroit

Det er blant annet knyttet interesse til om presidenten, som så langt ikke har villet bruke munnbind, kommer til å følge bedriftens og delstatens smittevernregler.

Ford opplyste tirsdag at Det hvite hus er gjort oppmerksomme på selskapets regler, men pressetalskvinne Rachel McCleery opplyser at Det hvite hus har sin egen strategi for sikkerhet og testing, og vil selv avgjøre hvordan den vil forholde seg til smittevernreglene i fabrikken.

Påbud med munnbind



Spania skjerper reglene for bruk av munnbind. Fra torsdag må alle over fem år bruke munnbind på offentlige steder der det ikke går an å holde minst to meters avstand. Det er ikke opplyst hva straffen blir for dem som ikke overholder påbudet.

Det er allerede påbudt å bruke munnbind på offentlig transport. Men i dekretet fra regjeringen onsdag står det at påbudet utvides til å gjelde på gaten, på åpne plasser og på lukkede offentlige steder, steder der det ikke er mulig å holde en sikker avstand på to meter.

Onlineturnering i sjakk

Magnus Carlsen avslutter onlineturneringen torsdag med svarte brikker mot Sergej Karjakin, hvite brikker mot Danijl Dubov og svarte brikker mot 16-åringen Alireza Firouzja.

Med tre partier igjen før de åtte beste spillerne går til kvartfinale, ligger Carlsen godt an i sammendraget. Han står med 4,5 poeng av 8 mulige. Det holder til delt tredjeplass sammen med Wesley So.

Kokainsak for retten i Moskva

400 kilo kokain ble i 2016 funnet på den russiske ambassaden i Argentina. Narkopartiet skulle etter planen til Russland – og sannsynligvis også til Tyskland, hvor den mistenkte hovedmannen i narkoligaen bor.

– En gjeng narkokriminelle prøvde å bruke den diplomatiske frakttjenesten til den russiske ambassaden til å sende narkotikaen til Europa, opplyste Argentinas sikkerhetsminister Patricia Bullrich da saken ble kjent for to år siden. Torsdag kommer saken opp for retten i Russland.