Tre nye fornærmede i voldtektssaken mot politimann i Nordland

Mannen i 30-årene var først siktet for seksuell omgang med flere kvinner ved misbruk av sin stilling, men i desember ble siktelsen utvidet til å også gjelde voldtekt.

Fra før var det fire kjente fornærmede i saken. Nå har politiets etterforskning ledet fram til ytterligere tre kvinner som har status som fornærmet i saken.

– Foreløpig er det ikke opprettet siktelse mot politimannen for disse. Jeg kan ikke gi ytterligere kommentar når det gjelder de siste tre, men kan bekrefte at vi etterforsker en sak med totalt sju fornærmede, sier Halvor Hjelm-Hansen til Rana Blad.

Han påpeker at saken fortsatt er under etterforskning, og anslår at det trolig vil gå flere måneder før den kan sendes til påtalemyndigheten.

Mannens forsvarer, advokat Tom Solberg, har tidligere sagt til VG at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.