Tilstand ukjent for fireåring etter ATV-ulykke i Agder

Jenta var i klem og fikk livreddende førstehjelp på stedet.

– Det er skade i bryst og hals, som betegnes som alvorlig, men hun puster. Skadene er ikke livstruende, men hun er nå sendt til Ullevål sykehus for behandling, sa operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen onsdag kveld.

Hun ble først fraktet med luftambulanse til Sørlandet sykehus i Kristiansand, men ble klokken 21.37 fraktet til videre behandling i Oslo.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 18.10 onsdag kveld. ATV-en kjørte av en grusvei og veltet.

Til avisa opplyser Hægeland at det ikke var voksne til stede da ulykken skjedde, men at to andre barn også var på kjøretøyet. De kom fra ulykken uten skader.

Han sier at en del av etterforskningen vil være å finne ut hvorfor ATV-en var overlatt til barna.

– Det er en kraftig ATV med stor kraft og potensial, sier Hægeland.

Politiets krimteknikere rykket ut til stedet. Vegvesenets ulykkesgruppe er orientert om hendelsen.