Alvorlig motorsykkelulykke på Sotra

Politiet fikk melding om ulykken klokka 21.37 og omtalte den som alvorlig, ifølge Bergens Tidende. Motorsyklisten fikk behandling på stedet før politiet klokka 21.37 meldte at mannen i 20-årene var fløyet til sykehus.

Ingen andre kjøretøyer skal ha vært involvert.

Like før midnatt skriver politiet på Twitter at tilstanden for den skadde fortsatt er ukjent.

– Patruljene på stedet er i gang med taktiske og tekniske undersøkelser, skriver de.

Veien er stengt, men biler slippes forbi innimellom. Ulykken skjedde like sør for avkjørselen til Forland på fylkesvei 560.