NTNU avlyser all utveksling til høsten

Beslutningen skjer med grunnlag i ansvaret NTNU har for egne studenter på utveksling, og fordi NTNU setter studentenes helse først, heter det i universitetets egen begrunnelse.

Flere av institusjonene som samarbeider med NTNU, har varslet digital undervisning høsten 2020. Det gjør også at det er vanskelig for universitetet å forutse hvordan studietilbudet for utvekslingsstudentene vil bli – uavhengig av eventuelle endringer i UDs reiseråd.

Det samme gjelder for Universitetet i Oslo, VID vitenskapelige høgskole og Norges arktiske universitet.

Høgskulen på Vestlandet besluttet i april å avlyse utveksling til land utenfor Europa. Avlysning utenfor Europa gjelder også for Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Bergen og Høgskolen Kristiania.

Flere av institusjonene har opplyst at de ennå ikke har tatt en beslutning om utveksling i Europa gjennomføres som planlagt.

Universitetet i Stavanger har foreløpig kun avlyst utveksling til USA og Oseania.