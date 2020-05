Påstand om 21 års forvaring for Philip Manshaus

– Disse handlingene rokker ved tryggheten vi skal ha i Norge, uavhengig av tro og etnisitet, sa statsadvokat Johan Øverberg da han innledet sin halvannen time lange prosedyre i Asker og Bærum tingrett.

Han betegnet drapet på stesøsteren som en planlagt henrettelse som var rasistisk motivert og beskrev moskeangrepet som et kynisk angrep på fredelige mennesker i et gudshus.

Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus fikk onsdag høre at aktor la ned påstand om 21 års forvaring i Asker og Bærum tingrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Philip Manshaus er tiltalt for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum 10. august i fjor.

Tiltalte har selv under en samtale i Ila fengsel og forvaringsanstalt, der han sitter i varetekt, gitt uttrykk for at han venter 21 års forvaring. Han viste da heller ikke synlige tegn på reaksjon i retten da nettopp denne påstanden ble lagt ned.

Forventer streng straff

Før tingrettsdommer Annika Lindström hevet retten på hovedforhandlingens siste dag, ga hun tiltalte anledning til å uttale seg.

– Jeg kommenterer ikke det advokatene har prosedert. Jeg har ingen forestillinger om å bli frikjent. Jeg forventer å bli kjent skyldig og få en streng straff, sa 22-åringen før han slo rett over i sitt høyreekstreme og rasistiske tankegods.

Han avsluttet med å si at han ikke hadde noen kommentar til selve rettssaken og uttrykte takknemlighet for arbeidet forsvarerne har gjort.

Ba om frifinnelse

Tiltaltes forsvarer Unni Fries gikk i stikk motsatt retning av aktor og la ned påstand om frifinnelse fordi hun mener det er tvil om hans tilregnelighet.

I sin noe over to timer lange prosedyre gikk hun metodisk og kronologisk gjennom handlinger og hendelser fra barndommen og fram til selve rettssaken som hun mente underbygger denne tvilen. Hun trakk også fram at det foreligger en slektsbelastning i forhold til psykiske lidelser.

– Alt det jeg har påpekt, gjør at jeg prosederer mot min klient og de sakkyndige. Det gir meg uro om han er tilregnelig. Den uroen er for stor til å la ligge. Han må frifinnes fordi det er tvil om han er tilregnelig. Om retten finner at han er utilregnelig, kan han dømmes til tvungent psykisk helsevern, sa Fries.

Dersom retten finner at Manshaus var tilregnelig da han utførte handlingene han er tiltalt for, sa hun at hun subsidiært ikke hadde noen innvending mot aktors straffenivå. Øverberg mente minstetiden bør være 14 år.

– Om man er sårbar i utgangspunktet og kommer i kontakt med denne type ideologi, tror jeg det er ekstra farlig for slike individer. Han sitter i et ekkokammer. Du kan både være radikalisert og syk, argumenterte hun og mente det er bevismessig grunnlag til å mene at tiltalte ble psykisk syk våren 2019.

– Ingen skam, ingen anger

Øverberg vektla blant annet at tiltalte ikke har gitt uttrykk for noe skam eller anger for det han har gjort.

– Tvert imot. Han forsvarer handlingene. Han kunne gjort det igjen. Hensynet til overlevelse av den hvite rase betyr mer. Det er hans kyniske avveininger. Denne kampen skal føres med alle midler så lenge det er pust i ham. Det kan jo retten merke seg med hensyn til reaksjonsfastsettelsen, sa han.

Nødretten Manshaus har påberopt seg, avfeide han raskt.

– Det kan ikke føre fram. Det er bare et utgangspunkt for å gi sitt politiske standpunkt, sa aktor.

Statsadvokaten trakk også fram et annet moment – datoen drapet og terrorangrepet fant sted og måten det skjedde på. Dagen etter ville det vært fullt med folk i moskeen.

– Under andre omstendigheter kunne dette endt mye verre. Det er tegnet et bilde av dette som et klomsete terrorangrep, der tiltalte ble avvæpnet av en eldre mann. Denne personen var fast bestemt på å ta så mange liv som mulig, sa han og understreket at det er høy risiko for fremtidig vold.

– Det er sjelden man får så klare ord for pengene, sa aktor.