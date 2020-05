Mann dømt for overgrep mot datter

Ifølge dommen dreier det seg om to seksuelle overgrep som fant sted i barnets hjem, skriver TV 2.

Overgrepene skjedde i en bygd i Romsdal i februar.

Mannen har erkjent straffskyld for seksuell omgang med barn under 14 år samt incest, men forklarte retten at det var datteren som tok initiativ.

Denne forklaringen festet ikke retten lit til og dømte mannen til tre års ubetinget fengsel.

I tillegg til fengselsstraff må mannen betale datteren 175.000 kroner i oppreisningserstatning.