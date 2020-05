Melby: Det tar litt tid å finne de gode skoleløsningene

I forrige uke åpnet alle skolene i landet etter å ha vært coronastengt siden 12. mars. Men de siste dagene har flere medier meldt at elever får være på skolen få dager i uka, og i et brev til kunnskapsministeren ber barneombud Inga Bejer Engh regjeringen om å kartlegge om rettighetene til opplæring oppfylles og iverksette tiltak.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) understreker at det er opplæringsloven som gjelder, og at alle barn skal få et fullverdig opplæringstilbud, men at det kan være i kombinasjon med for eksempel hjemmeundervisning.

– Det vi ser, er at med de smittevernreglene vi har, er det ikke mulig over alt å gi det samme tilbudet som man gir til vanlig. Det er ikke mulig over alt å ha alle elevene samtidig på skolen om man skal sikre avstand og mindre grupper, og det er ikke mulig å ha fulle dager for alle elever, sa hun i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Melby ber også elever og foreldre gi skolene litt tid til å komme skikkelig i gang med det nye opplegget.

– Det tar litt tid å finne de gode løsningene, så jeg tror nok at mange også etter hvert vil finne gode løsninger som gjør at flere kan komme mer på skolen, sier hun.