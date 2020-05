NTNU-ledere svarer på kritikk mot høststenging

I en kronikk i Adresseavisen tar tre ledere ved medisinsk fakultet ved NTNU til motmæle etter kritikken mot at universitetet velger å fortsette med digitale forelesninger også fra høsten.

– Det er viktig at vi ikke glemmer hvorfor vi gjør dette. Pandemien er ikke over, sier dekan Björn Gustafsson og instituttlederne Torstein Baade Rø og Siri Forsmo ved NTNUs fakultet for medisin og helsevitenskap.

Palestinas president erklærer slutt på avtaler

Palestinernes president Mahmoud Abbas har løst seg fra alle avtaler med Israel og USA som svar på Israels planlagte annektering av Jordandalen og Vestbredden.

– Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) og staten Palestina er fra i dag løst fra alle avtaler og enighet med de amerikanske og israelske regjeringene, skal Abbas ha uttalt på et krisemøte.

Argentina krangler med kreditorene

Argentinas regjering kom tirsdag ikke til noen løsning i sine forhandlinger med kreditorene om landets enorme utenlandsgjeld.

I et videomøte med det amerikanske handelskammeret i Argentina tirsdag gjentok finansminister Martin Guzman et tilbud om å restrukturere rundt 65 milliarder dollar av argentinske statsobligasjoner til fredag. Mange av de internasjonale kreditorene skal imidlertid ha gitt forslaget en kald skulder.

8.268 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 11

Det var ved midnatt registrert 8.268 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 11 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 19 tilfeller.

I alt 51 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 233 døde som følge av sykdommen.

Over 1.000 døde av koronavirus på ett døgn i Brasil

I alt 1.179 personer ble meldt døde som følge av covid-19 fra mandag til tirsdag, opplyser Brasils helsedepartement. Dette er det høyeste antallet døde landet har registrert på 24 timer siden pandemien spredte seg til landet.

I alt er 17.971 personer registrert døde siden utbruddet startet og over 271.000 er påvist smittet. De reelle tallene er langt høyere, kanskje opptil 15 ganger, ettersom Brasil foretar svært få tester for virussmitte.

Trump besøker fabrikk med maskepåbud

President Donald Trump har ikke avgjort om han vil følge Fords strenge påbud om at alle må bruke ansiktsmaske når han torsdag skal besøke fabrikken.

Så langt har president Donald Trump avvist å bruke ansiktsmaske i løpet av koronautbruddet. Torsdag skal han besøkt Fords fabrikk i Detroit, hvor det er innført strenge regler om bruk av slik maske for å hindre spredning av virus mellom de ansatte.