Manshaus-saken: Høy risiko for fremtidig vold

I sin nær 70 sider lange erklæring som de presenterte i Asker og Bærum tingrett tirsdag, konkluderte de med at Philip Manshaus (22) uten restriktive tiltak vil være i en høy risikogruppe for fremtidig vold.

Under en samtale med en avdelingsleder i Ila fengsel og forvaringsanstalt, der tiltalte sitter i varetekt, har han gitt uttrykk for at han venter å få 21 års forvaring.

Philip Manshaus er tiltalt for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum 10. august i fjor.

Tilregnelig

De sakkyndige konkluderer med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er tiltalt for. Det betyr at han kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnet skyldig.

22-åringen samtykket til å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse utført av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Ann Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud.

Ørbeck bemerket at det ikke er tilregneligheten hans de skulle finne ut av, men mandatet var å undersøke om premissene er til stede for tilregnelighet.

De konkluderte med at tiltalte verken var psykotisk, hadde en alvorlig psykisk lidelse eller sterk bevissthetsforstyrrelse da han utførte handlingene han er tiltalt for.

Påfallende normal

I løpet av undersøkelsen hadde de sakkyndige elleve samtaler med ham. Lyngved la til at det er langt flere samtaler enn det som er vanlig.

I løpet av undersøkelsene, som fant sted i kjelleren på Ila, opplevde de tre spesialistene Manshaus som påfallende normal.

Den åttende rettsdagen startet med et kort referatforbud som retten tok til følge etter en begjæring fra forsvaret fredag.

Tingrettsdommer Annika Lindström viste til at rundt ti sider av dokumentasjonen inneholder opplysninger om svært personlige forhold om en avdød person.