Sykehus publiserte personnummer og navn: – Sterkt beklagelig

OUS ble fredag og lørdag gjort oppmerksom på nærmere 275 tilfeller av publisering av personnummer og/eller pasientnavn i sykehusets offentlige postliste på nett i løpet av de siste tre årene.

Postlistene er nå midlertidig fjernet fra nettsidene og personene som er berørt, vil bli kontaktet, opplyser Oslo universitetssykehus på sine nettsider.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth sier han ser svært alvorlig på saken.

– Her har våre interne rutiner ikke vært gode nok, og dette må vi gå gjennom nøye for å sikre at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie, sier Bjørnbeth.

Avviket følges opp videre internt og er varslet til Datatilsynet.