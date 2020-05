Ulvejakta skal behandles i Høyesterett

Det skriver Nationen.

Rettsbehandlingen i Høyesterett kommer etter at Borgarting lagmannsrett i januar slo fast at to av tre vedtak om felling av ulv, som ble gitt i 2017 for å dempe konfliktnivået og øke tilliten til rovviltforvaltningen, var ugyldige.

Det var WWF som tok saken til retten, og både staten og WWF anket på punktene der de ikke fikk medhold.

Ifølge Nationen er det ikke kjent når saken skal behandles i Høyesterett.