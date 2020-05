Avslørte smuglerliga i Norge: – Han føler seg lurt

I vår startet politiet en etterforskning etter å ha kommet over bilder som kunne indikere spritsmugling til Norge.

Bildene ble funnet på en mobiltelefon i forbindelse med en annen sak politiet etterforsket.

Over lengre tid rullet politiet opp et persongalleri de mistenkte kunne stå bak organisert spritsmugling.

I mai valgte politiet å slå til.

Over 5000 liter

11. mai var flere personer samlet ved en lagerbygning i Ullensaker, da et utenlandsk vogntog kjørte inn på plassen. Politiet observerte at flere personer losset av store tanker fra vogntoget.

Da politiet aksjonerte ble det funnet 12 tanker som viste seg å inneholde 5000 liter med brennevin.

Ifølge følgeseddel skulle denne tanken inneholdt antibac. I stedet fant politiet sprit. Foto: Politiet

– Spritflaskene og poser med alkohol lå gjemt i tankene. Trolig for å holde dette stabilt, og for å unngå klirring, var tankene fylt med vann. Det var en stor jobb å få ut beslaget fra tankene, sier førstepolitibetjent Tonje Reiten, leder for Spesiell innsats enhet vest i Oslo-politiet, til ABC Nyheter.

Hun forteller at det tok mer enn en arbeidsdag bare å få tømt tankene. Beslaget utgjør verdier for flere millioner kroner.

– Det er snakk om over 2,2 millioner kroner bare i avgiftsunndragelser. Det sier litt om verdiene på dette, sier Reiten.

– Ikke tilfelle

I alt har politiet funnet to lagre på Romerike hvor det ble funnet sprit, flasker og etiketter.

– Ut fra profesjonaliteten virker det ikke som det er første gang dette har blitt gjort. Hvorvidt alle har vært med før, eller hvordan arbeidsfordelingen har vært, er noe etterforskningen må avdekke, sier Reiten.

Det var et lovlig firma fra Litauen som sto for trailertransporten. I tillegg til alkohol var det gods som skulle fraktes til byggeplasser i Norge.

– Ifølge følgeseddelen skulle tankene inneholde antibac, men det var ikke tilfelle, sier Reiten.

Hun kan ikke huske et større beslag av alkohol gjort av Oslo-politiet.

– Vanligvis er det politidistriktene nær grensene som tar seg av disse sakene. Vi hadde bistand fra tollvesenet, med svært erfarne folk, som synes det var lagt ned mye jobb i å transportere alkoholen, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Disse 12 dunkene inneholdte tilsammen 5000 liter sprit. Beslaget er verdt 2,2 millioner bare i avgiftsunndragelser Foto: Politiet

– Profesjonelt og organisert

Onsdag forrige uke ble syv personer fra Litauen og en fra Ukraina varetektsfengslet i Oslo tingrett. Syv av de ble varetektsfengslet i fire uker med brev og besøkskontroll.

«Saken gjelder beslag av en betydelig mengde sprit som fremstår som å inngå en profesjonelt drevet og organisert kriminell virksomhet», skriver retten.

De siktede er en kvinne og syv menn i 20- og 30-årene.

«Flere av de siktede er ikke avhørt. Det kan ikke utelukkes at ytterligere personer er involvert, og det kan være flere oppbevaringssteder for sprit og utstyr til virksomheten».

En av de siktede, en vogntogsjåfør i 30-årene, har forklart at han ikke visste hva som var i lasten. Siktede hevder at hans sjef ba ham om å ikke oppgi denne delen av lasten til tollmyndigheter.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han hadde ikke kunnskap til at det var sprit lastet på traileren. Han mener seg lurt, sier mannens forsvarer Ola Lunde til ABC Nyheter.