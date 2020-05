Sykehus i Bergen legger ned intensivavdeling for covid-19

I mars ble det klargjort et rom for såkalt kohortisolering for pasienter, og det er dette som nå legges ned.

– Totalt har vi hatt 37 pasienter innlagt med påvist covid-19. Nå er antall pasienter vært lavt i to uker med få eller ingen på intensiven, sier administrerende direktør Kjerstin Fyllingen til Bergens Tidende.

Hun påpeker at kohorten raskt kan gjenopprettes, men at behovet er et annet nå enn da krisen var som verst i Norge.

– Vi trenger de dagkirurgiske salene til planlagte operasjoner. Få pasienter med covid-19 gjør at vi nå kan kjøre full kapasitet på operasjoner og nesten full drift på våre poliklinikker, sier hun.