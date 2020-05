Nå kommer finværet til store deler av landet

Den kalde lufta som har kommet fra nord de siste ukene, må vike for et svakt høytrykk sør i landet, skriver NRK.

– Vi kan ikke helt utelukke nedbør onsdag kveld i Rogaland og Vestland, men det blir forsvinnende lite om det kommer, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga i Meteorologisk institutt.

Det er meldt om mye sol, men temperaturene holder seg relativt lave. Onsdag forsterker lavtrykket seg, før temperaturene stiger torsdag.

Synes du det har vært for kaldt i det siste? 🧣 Det er trøst å få! Mot slutten av uka får hele #Norge varmere luftmasser på besøk 🌡️ pic.twitter.com/1JTVZxLxyv — Meteorologene (@Meteorologene) May 18, 2020

Mot slutten av uka kommer det varmere luftmasser over hele landet, opplyser meteorologene.

Trøndelag ligger an til å få det varmest. Temperaturene kan enkelte steder i fylket komme opp mot 20 grader fredag. Flere steder i Sør-Norge ligger an til å få over 15 grader både torsdag og fredag. I Nord-Norge ligger det an til lavere temperaturer, men sol blir det over store deler av landsdelen.

Mai har vært kald over store deler av landet, og så sent som i helga kom det snø mange plasser. Mest kom det i Møre og Romsdal med lokalt over 30 centimeter nysnø i uka som gikk.