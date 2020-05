Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for hjemmekontor

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport, skriver Helsedirektoratet.

De har også laget en liste med vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor.

Der heter det blant annet at hjemmekontor bare bør benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. Arbeidsgiver bør også ta hensyn til de ansattes behov for å reise med offentlig transport og vurdere om det kan tilbys alternativ transport som for eksempel sykler eller økt antall parkeringsplasser.

Det bør vurderes hjemmekontor for ansatte i risikogrupper, de som har milde symptomer eller er i karantene, heter det også.

Helseminister Bent Høie (H) sa på regjeringens pressekonferanse mandag at han har forståelse for at folk er lei hjemmekontor, men understreket at dette fortsatt er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom mennesker.