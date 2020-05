Botanisk hage åpen for publikum igjen

Hagen, som er en del av Universitetet i Oslo, er frodig og vakker som den pleier å være om våren, men smittevernstiltakene har også etterlatt noen spor, skriver nettavisen for Universitetet i Oslo, Uniforum.

Blant annet er mange bed tomme, og frukttrærne er ikke blitt beskåret. Overgartner Oddmund Fostad sier de ikke har kunnet gjøre alle de oppgavene de vanligvis gjør på grunn av smittevernstiltakene.

Oppgaver som ikke er blitt prioritert, inkluderer plenklipping, trepleie og utplanting av ettårige planter.

ꟷ Det er spesielt bedene som vanligvis fylles opp med ettårige planter, som blir stående tomme i år, sier Fostad.

For å sikre at alle skal kunne føle seg trygge, har Botanisk hage ekstra personell på plass som skal informere om smittevernsregler og overvåke at reglene blir overholdt, sier museumsdirektør Tone Lindheim.

ꟷ Nå venter vi bare på klarsignal fra UiO-ledelsen til å begynne å holde omvisninger igjen, sier Lindheim.