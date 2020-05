Forskere slår alarm om uteareal for skolebarn i Oslo

I en ny rapport kommer forskere fram til at det bør være 30 kvadratmeter uteareal per elev i grunnskolen, og at smertegrensa ligger ved 20 kvadratmeter.

I Oslo er det er det i gjennomsnitt satt av 13,3 kvadratmeter per barn på de ni siste byggeprosjektene for barne- og ungdomsskoler, viser oversikten Dagsavisen siterer fra Utdanningsetaten. Det tilsvarer omtrent en parkeringsplass for en personbil.

– Barn tilbringer mange år i barnehagen og skolen, og barn har behov for lek. Fysisk aktivitet er viktig, også for den motoriske utviklingen. Samtidig vet vi at inaktivitet er et økende folkehelseproblem, sier professor Kine Halvorsen Thorén ved NMBU til avisen. Hun har vært hovedforfatteren bak en ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet om utearealene.

– Hvis du ikke får plass til dobbeltsenga på soverommet, er soverommet for trangt. Sånn er det med utearealene til barn også. Det må settes av nok plass til det barna ønsker og trenger, understreker hun.

Den forrige rapporten om skolers uteområder var fra 2003.