6.000 privatister dropper eksamen

– Vi ønsker ikke å utsette kandidater for smittefare. Derfor har vi forsøkt å redusere antall privatister ved å refundere eksamensavgiften for dem som melder seg av, sier fagkoordinator og leder for privatistkontoret Ståle Dahl i Rogaland fylkeskommune.

I mars var 40.000 privatister oppmeldt til totalt 58.000 skriftlige eksamener. I tillegg kommer alle muntlige og praktiske eksamener administrert av fylkeskommunene. Under coronautbruddet har flere tusen meldt seg av, slik at det nå er 34.000 som er meldt opp til 49.000 eksamener, melder NRK.