Mann i 60-årene til sykehus etter voldshendelse

Politiet fikk ifølge VG melding om hendelsen på like etter klokken 21 søndag.

Mannen i 60-årene var bevisst da politiet ankom stedet.

– Men han er ganske blodig og har blitt utsatt for gjentatte spark. Hele episoden fremstår som umotivert, det er ingen relasjon mellom dem, sa operasjonsleder Øyvind Hammervold i Sørøst politidistrikt til avisa søndag kveld.

Tilstanden til mannen er ukjent. Han ble søndag kveld kjørt med ambulanse til sykehus, mens en mann i 30-årene som befant seg på adressen, ble pågrepet og kjørt i arrest.

Den mistenke har flere ganger vært domfelt for lignende handlinger, får NTB opplyst.

Politiet kjenner fortsatt ikke til relasjonen mellom dem, annet enn at de vanker i samme miljø.

– Da vi fikk meldingen fremsto det tilsynelatende som at det ikke hadde vært en foranledning. Men når to personer i samme miljø barker sammen, er det som regel en grunn, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til NTB. Han påpeker at det kun er spekulasjoner, og at etterforskning vil vise hva som skjedde.

Politiet har foretatt vitneavhør på stedet.