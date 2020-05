Kunstner ruller gigantisk koronaball i borgertog i Kristiansand

Det gigantiske koronaviruset er selvsagt laget i rødt, hvitt og blått.

Prosjektet er støttet av Cultiva, skriver Fædrelandsvennen.

– Dette er nok mer av et folkelig innslag som ikke er like dypt gjennomtenkt og med like mange lag som det man viser på gallerier og utstillinger.

Kunstviruset er laget av glassfiber og polyester og har en diameter på 2,5 meter.

