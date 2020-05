Coronarammer skapte historisk 17. mai-feiring

Koronapandemien satte tydelige rammer rundt årets feiring av nasjonaldagen. Barnetogene var avlyst, og folk var bedt om å ikke trekke ned i sentrum av byene, men heller holde seg hjemme så mye som mulig.

Men 17. mai ble det likevel. Og årets koronapregede feiring inneholdt en rekke historiske høydepunkt. I lang tid var planen lagt for at alle i hele landet skulle synge «Ja, vi elsker dette landet» i fellesskap klokken 13.

Kongefamiliens program var ikke kunngjort på forhånd, og det var knyttet stor spenning til hvordan de ville delta i markeringen og om de tradisjonen tro ville gå ut på balkongen.

Like før klokken slo 13 dukket plutselig hele kongefamilien opp på slottsbalkongen, før også de sang nasjonalsangen. Slottsplassen var stengt for publikum, men enkelte fanebærere fra ulike skoler var likevel representert.

«Pop-up-konge»

Like før klokken 14 trillet to klassiske biler ut fra Slottet og nedover Karl Johans gate.

Kongefamilien kjørte i to åpne biler gjennom Oslos gater. De to ikoniske bilene A5 og A1 ble benyttet. Kongeparet satt i sistnevnte, en Buick Roadmaster fra 1939, som er samme bil som brakte kong Haakon og kronprinsesse Märtha gjennom de samme gatene da de returnerte til Norge etter frigjøringen i 1945.

Bilkortesjen var ikke varslet på forhånd, men mange heldige forbipasserende fikk likevel et heldig glimt av de kongelige, som vinket til folk langs veiene.

Bilkortesjen svingte innom flere pleie- og eldresentre, før turen gikk til Ullevål sykehus for å vinke til ansatte og pasienter.

Børstet støv av Grunnloven

For første gang siden grunnlovsjubileet i 2014 ble selve grunnlovsdokumentet hentet ut av hvelvet på Stortinget. Det er bare tredje gangen at originaldokumentet blir hentet fram siden krigen.

– Det er en skjør 206-åring som feirer bursdag i dag. Det som er så fantastisk, er at det både er et kjært klenodium og et levende dokument. Grunnloven er jo verket vi har bygget Norge rundt, sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

Under 2. verdenskrig ble dokumentet oppbevart i en gruve på Kongsberg. Til vanlig ligger det lagret i et rom med stabil temperatur og luftfuktighet bak tjukke murer og tunge dører under Stortinget.

Mange feiret til sjøs

Koronatiltakene har ført til flere alternative og kreative måter å feire nasjonaldagen på, blant annet digitale barnetog.

Flere steder rundt om i landet var det mange som tok initiativ til båtkortesjer.

Både i Oslo, Trondheim og på Sørlandet deltok hundrevis av båter i feiringen. I hovedstaden var det skoleskipet Christian Radich som lå i spissen.

– Barnetog will be back

I en videohilsen som statsminister Erna Solberg (H) la ut søndag morgen, dukket plutselig skuespiller Arnold Schwarzenegger opp.

– Barnetog will be back. Sekkeløp will be back. 17. mai-feiring will be back, sa han, med klar henvisning til Terminator-filmene.

Solberg uttalte til NTB at hun tror årets 17. mai-feiring vil bli husket som «en gledens feiring» til tross for at koronapandemien la et tydelig preg på dagen.

Oslo-politiet var stort sett fornøyd med gjennomføringen av årets 17. mai-arrangement.

– Folk har stort sett fulgt oppfordringen om å ikke oppsøke sentrum, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

