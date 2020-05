To personer pågrepet etter skyeepisode i Arendal

De to pågrepne mennene er i midten av 20-årene, og ytterligere to ble bortvist fra sentrum, skriver Agderposten.

Politiet opplyste først ved 14.45-tiden at det var en mann med våpen i Arendal sentrum. Agderposten skriver at politiet raskt fikk kontroll på situasjonen, men hendelsesforløpet er foreløpig uklart.

– Særdeles uklokt å gå rundt med våpen, spesielt på nasjonaldagen. Er det en dag man absolutt ikke skal gjøre noe sånt, er det i dag, sa operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt.

Fædrelandsvennen skriver at det var folk som observerte de to mennene, som varslet politiet.

Mannen som ble skutt, er sendt til sykehus, men ble ikke alvorlig skadd. Det er brukt en type luftvåpen eller softgun.

– Vi får avhøre dem senere for å finne ut hva som er grunnlaget for dette. Jeg vet ikke om de har gjort dette for å ha det gøy, eller om de har kranglet, eller hva. Vi må avhøre de involverte, sier Formo.