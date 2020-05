Grunnloven ble hentet fram for tredje gang siden krigen

– Det er en skjør 206-åring som feirer bursdag i dag. Det som er så fantastisk, er at det både er et kjært klenodium og et levende dokument. Grunnloven er jo verket vi har bygget Norge rundt, sier Trøen til NTB.

Vanligvis ligger dokumentet i et rom med stabil temperatur og luftfuktighet bak tjukke murer og tunge dører. Søndag ble det hentet fram for første gang siden Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Da hadde dokumentet ligget i hvelvet siden 1989. Under 2. verdenskrig ble det oppbevart i en gruve på Kongsberg.

Fundamental

Elinor Brørby Placucci (5. trinn) og Magnus Slagsvold (7. trinn) fra Vålerenga skole fikk æren av å overse dokumentet. Skolen fyller 125 år i år og skulle egentlig gått først i barnetoget i Oslo under årets feiring, men det ble ikke noe av.

Som et plaster på såret ble elever invitert til Trøens tale på Eidsvolls plass utenfor Stortinget søndag morgen. Der fremhevet hun at konstitusjonen har vært fundamentet for det norske samfunnet og har gitt oss retning både i gode og mindre gode dager.

– Det gjelder også i år, under arbeidet med å håndtere coronakrisen. Grunnloven har vært rettesnoren i jakten på fungerende politiske løsninger og garantisten for at det demokratiske systemet fungerer, og alles rettigheter er intakt, sa hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Grunnloven ble signert på Eidsvoll i 1814. Foto: Stortinget / NTB scanpix

Etter fremleggelsen av Grunnloven skal Høyre-politikeren videre til hjemstedet Eidsvoll der loven ble til.

– Jeg skal på mange måte «hjem». Jeg skal rett fra Stortinget til Eidsvollsbygningen for å delta på et arrangement i rikssalen der Grunnloven ble vedtatt, opplyser hun.

Annerledes 17. mai

I år er det 150 år siden det første gang gikk barnetog gjennom Oslos gater. Sånn ble det ikke i år.

– Årets 17. mai blir mer stille og ettertenksom, kanskje. Men det betyr ikke at den er mindre verdifull, sa Trøen.

Hun pekte på at mange i år vil feire med bare sine nærmeste. Vi får en anledning til å tenke litt mer enn vi pleier på hva vi faktisk feirer, tilføyde hun.

Siste gang det ikke var barnetog på 17. mai, var under andre verdenskrig.

Trøen trakk fram at det i år er 75 år siden frigjøringen. I 1945 gjorde freden som nettopp var vunnet at det ble ekstra fint å feire 17. mai, påpekte hun.

– Vi kan også glede oss til neste 17. mai når alle kan gå i barnetog som vanlig igjen. Vi får i hvert fall lov til å feire i år, selv om det blir annerledes, sa hun.