United-legenden Rooney kritisk: – Sosial distansering går ikke i fotball

Rooney spiller nå for Derby på nest øverste nivå i engelsk fotball.

– Jeg er desperat etter å komme i gang igjen, men det føles som om fotballen i England blir presset til å returnere for raskt. Myndighetene sier at folk kan begynne å jobbe igjen, men bare med sosial distansering. Det går ikke i fotball, skriver Rooney i sin spalte i The Sunday Times.

Han skriver videre at ingen i Derby har blitt kontaktet av det engelske fotballforbundet for å høre hva klubben tenker om å returnere til trening allerede nå.

Manchester United-legenden mener fullkontaktstrening ikke kan skje før myndighetene letter på reglene om sosial distansering.

– Vi kan ikke trene eller lade opp ordentlig før myndighetene gir grønt lys til å ha fysisk kontakt, skriver han.

Planen for oppstart av Premier League innebærer kamper enten 12. eller 19. juni. Mesterskapsserieklubbene skal etter sigende returnere til treningsanleggene 25. mai.