Mann siktet for å ha tent på asylmottak

Det skriver Oppland Arbeiderblad.

– Vi fikk melding like etter midnatt, og det viste seg at en beboer har tent på noen klær og en gardin. Det oppsto en liten brann med røykutvikling. Mannen som tente på og tre andre ble kjørt til sykehus for sjekk. sier operasjonsleder Per Solberg ved Innlandet politidistrikt til avisen.

Ifølge operasjonsleder var mannen tydelig beruset og ble kjørt til arresten på Hamar etter en helsekontroll.

Hendelsen fant sted på Skreia i Østre Toten kommune i Innlandet.