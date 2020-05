To menn pågrepet for hodeskader med flaske og dørhåndtak

Politiet meldte om slåssingen på Twitter klokka 1.24 natt til søndag, der både andre i leiligheten i Oslo og naboer skal ha meldt inn om slåssingen.

– Fire menn i 20-årene var involvert i voldelighetene i leiligheten i Munkedamsveien, to av dem ble slått med flaske og et dørhåndtak som var blitt revet løs i leiligheten, sier operasjonsleder Line Skott til NTB.

De to som fikk skader i hodet, ble ivaretatt av helse og kjørt til legevakt for oppfølging. En patrulje ble sendt etter for å få mer informasjon om skadeomfang.

– Det er to menn på stedet som er pågrepet for kroppsskade, sier Skott.