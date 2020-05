Mann pågrepet etter vold på hytte i Rogaland

Politiet i Rogaland opplyser til NTB at det har vært en del rus i bildet og at de etterforsker saken for å få klarhet i hav som egentlig har skjedd. Hyttenaboen i Strand kommune meldte opprinnelig at det var hørte et smell som kunne ha vært et skudd, så væpnet politi rykket ut med flere patruljer lørdag kveld til hyttefeltet på Ådnanes.

– Vi har hatt begge to på legevakten. Vi har ikke noen indikasjon på at det har vært avfyrt skudd, ingen blir behandlet for skuddskader. Det er heller ikke gjort beslag i våpen, sier operasjonsleder Toralv Skårland til NTB, som legger til at de involverte er kjent for politiet fra før.

Mannen mistenkes for å stå bak vold mot kvinnen.

– Politiet har opprettet sak for å komme til bunns i saken. Vi oppfatter det ikke som alvorlige personskader, sier Skårland.