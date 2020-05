Stort snøskred i Sykkylven

Alle nødetatene rykker ut til stedet sammen med frivillige mannskaper for å undersøke rasstedet, som skal være i et turområde.

Også Luftambulansen er sendt til området, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge.

– Søket pågår fortsatt for fullt, men vi har ingen indikasjoner på at det er tatt noen av raset. Vi vil uansett søke videre inntil vi har fått det avklart, sier operasjonsleder Tor André Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han forteller at det går fotspor inn og ut av raset, men at området er et populært turområde slik at man ikke vet om det dreier seg om gamle eller ferske spor.

– I tillegg har det vært dugnad i området tidligere i dag, sier han.

Raset går rundt 150 meter ut i vannet og er rundt 10 meter høyt. Det ble meldt inn klokken 18.45.

Det er meldt om betydelig snøskredfare i store deler av landet, ifølge varslingstjenesten varsom.no.