Fare for mye snø og snøskred i helga

– Det er nok ingen steder som får en skikkelig innertier når det gjelder været. Det blir stort sett ustabilt over hele landet, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til NTB.

På Østlandet vil det ikke bli spesielt høye temperaturer, og ifølge Gislefoss ligger det dermed an til godt bunadsvær.

– Det blir variabelt skydekke med sol enkelte steder. Det kan komme enkelte regnbyger, så man kan nok ikke gjemme paraplyen på bunnen av kofferten, sier Gislefoss, som sier at temperaturene neppe vil overstige 14 grader på Østlandet.

Statsmeteorologen sier at enkelte steder i Nordland kan ligge an til å få godt vær i perioder, men at det også her er stor usikkerhet knyttet til nedbør.

Kom mai du skjønne hvite

Meteorologisk institutt har utstedt farevarsler om mye snø for store deler av landet i 17. mai-helga. Instituttet opplyser at dette er uvanlig, men at det har skjedd før.

Uværet skyldes et lavtrykk som utover uka har beveget seg sørover ned fra Finnmark, skriver NRK.

I Sogn og Fjordane planlegger enkelte å feire 17. mai med ski på beina. I Jølster i Sunnfjord kommune våknet innbyggerne lørdag opp til ren julestemning.

– Det ble mye mer enn jeg hadde trodd. Vi målte 25 centimeter med nysnø, rett utenfor døra, sier Kåre Olav Gjesdal til NRK. Han bruker lørdagen til å brøyte snø, fremfor å klippe gresset til 17. mai.

Stengte fjelloverganger

Lørdag formiddag er en rekke fjelloverganger i Sør-Norge stengt på grunn av uvær. Det gjelder E134 over Haukeli, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Aurland-Hol og fylkesvei 53 Årdal-Tyin, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

I Rogaland er det ventet nedbør som snø over ca. 300–600 meter. Snøgrensen er ventet å være høyest lørdag kveld. I fjellet kan det komme 20–30 centimeter i løpet av 24 timer.

– I fjellet kan det komme en del påfyll av snø. Østafjells, på Vestlandet og i Trøndelag vil nedbøren komme i form av sludd og snø i nedre strøk. Men dette vil tine fordi det er såpass mildt, sier statsmeteorolog Gislefoss.

Mye snø

Tidligere i uka ble det utstedt et farevarsel på gult nivå om mye snø i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det gjelder fram til morgenen på 17. mai.

Lokalt i fjellet kan det her komme 20–30 centimeter snø i løpet av 24 timer fra fredag kveld til lørdag kveld. På dagtid vil snøgrensen ligge på rundt 300 meter.

I Nord-Troms og kyst- og fjordstrøkene i Finnmark er det ventet mye snø søndag og mandag. Her vil snøen falle over 300 meter.

Fare for snøskred og gressbrann

I en litt annen ende av skalaen værmessig ligger Sørlandet. For Ader er det lokalt stor gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Alle som tilbringer 17. mai-helga til fjells, bør også være oppmerksom på snøskredfaren. For lørdag og søndag er det betydelig snøskredfare i Lyngen, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hardanger og Heiane. Snøskredfaren er også betydelig på Nordenskiöld Land på Svalbard.

– Kraftig vind og nedbør gir stor snøtransport. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred, kan forekomme, heter det i varselet fra varsom.no.