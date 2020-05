Uvær stengte fjelloverganger

Snøvær og sterk vind førte til flere stengte fjelloverganger mellom Vestland og Østlandet fredag kveld og natt til lørdag.

Det gjelder E134 over Haukelifjell, riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland.

Enorm redningspakke vedtatt i USA

Representantenes hus vedtok fredag en enorm redningspakke for økonomien på 3.000 milliarder dollar. Pakken tar sikte på å berge en amerikansk økonomi i fritt fall og et helsevesen som sliter med å håndtere koronapandemien.

De fleste republikanerne stemte imot pakken, og det er ventet at den faller i Senatet der republikanerne har flertall. Dermed går det mot langvarige forhandlinger.

24 nye koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.221 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 24 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 46 tilfeller.

The Lancet ber amerikanerne stemme ut Trump

Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet ber amerikanerne om å velge en president som ikke politiserer helsetiltak.

I den uvanlige og skarpe lederen kaller The Lancet USAs respons på koronapandemien inkonsistent og usammenhengende.

Kobe Bryants pilot ikke ruspåvirket

Piloten som fløy ulykkeshelikopteret til basketballstjernen Kobe Bryant, var ikke påvirket verken av alkohol eller medisiner.

Det viser obduksjonsrapporten som ble offentliggjort i Los Angeles fredag, ifølge New York Times. Rapporten viser at flygeren Ara Zobayan testet negativt for alle rusmidler. Til sammen ni mennesker omkom i ulykken 26. januar.

Knivran i Oslo

En person ble truet med kniv og frastjålet en jakke i Frognerparken i Oslo natt til lørdag. Den fornærmede er fysisk uskadd, opplyser politiet i Oslo.

Det skal ha vært to til tre gjerningspersoner involvert i personranet, men politiet har dårlig beskrivelse av disse.