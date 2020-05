Flere barn ringer hjelpetelefonene

Tjenestene opplyser at barna forteller om andre ting enn de vanligvis gjør. Etter at Norge stengte, har flere av meldingene fra barn handlet om foreldre som blir rasende for flere ting enn vanlig, og om stress og frykt, skriver Aftenposten.

– Under isolasjonen er alt blitt forsterket for dem som har det vanskelig fra før, sier leder Margrethe Østerhus for Alarmtelefonen for barn og unge.

For Alarmtelefonen sin del er det snakk om en firedobling i antall henvendelser etter at koronarestriksjonene ble innført i mars sammenlignet samme periode i fjor.

Røde Kors' tjeneste Kors på halsen opplyser at de siden 12. mars har fått 5.860 henvendelser. Av dem som tok kontakt, fortalte 144 om slag, spark og overgrep.

– Mange barn og unge vet ikke at de fremdeles kan ta kontakt med barnevern eller annet hjelpeapparat. De tror alt er stengt, sier leder Nelli Rachel Kongshaug for Kors på halsen.