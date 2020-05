Mann knivstukket i Kragerø

Den fornærmede ble kjørt til sykehus med flere knivstikk, og skadeomfanget er ukjent. Han var ved besvissthet og snakket med politiet etter hendelsen, opplyser Sørøst politidistrikt.

En annen person stakk av fra stedet.

– Vi leter etter en navngitt, mistenkt gjerningmann, og vi forsøker å finne ham på de adressene vi kjenner til, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til NTB.

Han legger til at det er mye som tyder på at de to involverte kjenner hverandre.