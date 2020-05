Uvær stenger flere fjelloverganger i Sør-Norge

Det gjelder riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland.

E134 over Haukelifjell var fredag kveld åpen for trafikk, men stengte i 1-tiden natt til lørdag.

Snø og vind gir utfordrende kjøreforhold i fjellet, og Statens vegvesen minner om at alle som skal kjøre i fjellet, må ha vinterdekk.

– Dette gjelder hele helgen, skriver Vegtrafikksentralen om.

Også fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt på grunn av uvær. Her blir det tatt en ny vurdering mandag klokken 9.

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er åpen. Det samme er E16 over Filefjell og fylkesvei Årdal – Tyin. Her kan det derimot bli stengt på kort varsel.

I nord er det kolonnekjøring på E6 over Kvænangsfjellet og Sennalandet, samt flere fylkesveier nord i Finnmark.