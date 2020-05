Sommarland i Bø åpner dørene i juli

Det bekrefter direktør Rene Langeveld Sas overfor Telemarksavisa.

– Det er fortsatt mange detaljer som skal på plass, og vi vil etter hvert kommunisere på hjemmesidene våre hvilke tilpasninger vi gjør for at vi skal kunne ivareta sikkerheten og smittevernet for gjester og ansatte, sier han.

Norske fornøyelsesparker har jobbet sammen om en intern veileder for å ivareta smittevern- og hygienehensyn. Det dreier seg blant annet om hvor mange personer som kan oppholde seg i parken samtidig.