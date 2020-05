Folkehelseinstituttet: R-tallet stiger

Fredag publiserte Folkehelseinstituttet det såkalte R-tallet for første gang siden 9. mai. Da lå det på 0,46.

I FHIs nye rapport kommer det fram at reproduksjonstallet (R-tallet) etter 20.

april har økt til 0,72. Det var denne dagen barnehagene åpnet etter at coronakrisen var et faktum. Uken etter ble skolene åpnet for elever fra 1. til 4. trinn.

Ved å beregne smittetallet kan FHI og helsemyndighetene regne seg fram til hvor mange som kommer til å trenge sykehusbehandling også framover i tid.

Solberg: Fra i dag kan besteforeldre og barnebarn være sammen

Statsminister Erna Solberg kom med en gladnyhet fredag: Besteforeldre kan nå møte barnebarna sine og reise på tur med dem.

– Det som kanskje er den viktigste gladnyheten for mange, er at det er mulig for besteforeldre å feriere med familien sin, sa statsministeren på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Rådet gjelder fra i dag, fredag 15. mai.

Dette er anbefalingen selv om mange besteforeldre tilhører en gruppe med lett forhøyet risiko ved koronasmitte, sa hun videre.

Solberg understreket imidlertid at man må foreta individuelle vurderinger, dersom man har en klart forhøyet risiko ved coronasmitte.

Søreide: Vurderer å åpne for fritidsreisende i Norden

Før 15. juni vil regjeringen vurdere om det kan åpnes for fritidsreisende fra Norden, og innen 20. juli vil det vurderes for å åpne for andre europeiske land.

– I utgangspunktet må reisende regne med at innreiseforbudet til Norge vil gjelde fram til 20. august, men regjeringen vil vurdere om det kan gjøres flere unntak, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Jeg håper mange benytter anledningen til å bli turister i eget land, ikke minst fordi det er viktig for at denne næringen skal overleve, sier næringsminister Iselin Nybø (H).

Alle som kommer til Norge i dag, blir pålagt innreisekarantene. Også denne gjelder fram til 20. august, men regjeringen vil på samme datoer som for reiserådene vurdere om det kan lettes på denne

Fra 1. juni åpner regjeringen for at turister fra fastlandet kan reise til Svalbard.

– Ikke det samme som Syden

Reiselivsnæringen er hardt rammet av coronakrisen. Det forlengede reiserådet fra Utenriksdepartementet til 20. august gjør at utenlandske turister nå kan avbooke sine overnattingsdøgn i norske hoteller, hytter og rorbuer, og dermed skape plass til nordmenn i sommer.

– Nå åpner vi opp for at vi nordmenn kan reise omkring i vårt flotte og langstrakte land i sommer. Jeg håper mange benytter anledningen til å bli turister i eget land, ikke minst fordi det er viktig for at denne næringen skal overleve, sa næringsminister Iselin Nybø (H).

– Det blir kanskje ikke helt det samme som en all-inclusive-ferie i Syden, men Norge kan bli enda bedre enn en sånn ferie du hadde planlagt i utgangspunktet, sa hun videre.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet smittevernveiledere både for reisende og for reiselivsbransjen. Begge veilederne ble oppdatert fredag.