Sliten Manshaus hørte venn forklare seg

Forsvarer Unni Fries fikk igjen medhold i sin begjæring. Riktignok var det som hun sa en svært begrenset del av kameratens vitneprov som ble ført for lukkede dører. Begrunnelsen for begjæringen var private forhold.

Vitnet beskrev tiltalte som litt forsiktig og tilbakeholden da han var yngre.

– Han var ikke den mest sosiale gutten på den tiden, sa han.

Philip Manshaus sitter i varetekt i sikkerhetsavdelingen på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Dit kom han 12. august i fjor, to dager etter at han foretok handlingene han er tiltalt for – drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum.

Endret seg

Han endret seg da han begynte på Oslo by steinerskole, ble mye mer utadvendt, snakket med andre og hadde mer humor.

De to var i flere år speidere sammen og reiste i lag på flere ferieturer.

Han beskrev en venn som en engasjert samtalepartner. En av diskusjonene de hadde dreide seg om Adolf Hitler.

– Vi er interessert i historie begge to. Philip fortalte at han hadde lest Mein Kampf. Han mente at det som sto der, stemmer, sa vitnet.

Sliten Manshaus

Vennen sa at det var veldig uvirkelig da han ble kjent med drapet.

– Jeg trodde først det ikke kunne være sant. Jeg var veldig overrasket. Det falt meg aldri inn at han kunne finne på noe sånt, sa han.

Philip Manshaus' forsvarer Audun Beckstrøm sa fredag at tiltalte har gitt uttrykk for at han er sliten og ikke ønsket å bli fotografert. Fram til nå har han samtykket i å bli avbildet.

Så striglet ut

En nær venninne av tiltalte fra Oslo by steinerskole tegnet også et sympatisk bilde av ham. Hun beskrev ham som snill, morsom og fascinerende.

Men etter noen år dukket en ny Philip Manshaus opp. På en kafé i Oslo hadde de to en samtale som gjorde henne redd og ukomfortabel. Temaene var blant annet etnisitet og det å ha biologiske foreldre.

– Jeg dro hjem med en dommedagsfølelse, forklarte hun.

Siste gang hun ser tiltalte er julen 2018.

– Det første jeg tenker når jeg ser ham er: Wow! Hvem er denne personen? Han gikk og beveget seg annerledes. Han så velstelt og veldig striglet ut, sa hun og la til at det var som om tiltalte hadde gått inn i en slags rolle.

Hun opplevde situasjonen som helt absurd og sa at det var en ny Philip. Etter det ble det stille.

– Den Philip jeg er glad i, og som jeg kjenner, ville ikke gjort dette. Jeg tror ennå ikke jeg har forstått det han har gjort, sa hun og gråt.

