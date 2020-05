Mann i 70-årene tiltalt for å ha filmet 7-åring med «spionbriller»

Hendelsene skjedde i Vestfold og Østfold mellom 2013 og 2019.

Politiet har blant annet beslaglagt 4.806 bilder og 227 filmer som viser seksuelle overgrep og seksuelle fremstillinger av barn.

Mannen i 70-årene er også tiltalt for å ha filmet en sju år gammel jente mens hun var naken og lekte i og ved et badebasseng. Han skal også ha filmet henne i skjul med et par «spionbriller» mens han smurte henne på lårene med en salve mot eksem.

Han er også tiltalt for å ha filmet og tatt bilde av en fem år gammel jente. Bildene fokuserte på skrittet til jenta.

Saken går over to dager i Vestfold tingrett i slutten av august.