Bilfører i narkorus havnet i husvegg i Skien

Politiet meldte om ulykken i sentrum av Skien ved 2.15-tiden. En personbil kjørte ut i en venstresving og havnet til slutt i et vindu på et bolighus i nærheten.

Føreren, en mann i midten av 20-årene hjemmehørende i Telemark, er sannsynligvis lettere skadd, opplyser operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Han har hatt bra fart, for bilen har forsert et par steiner, fortsatt over en fortauskant, snurret rundt og truffet et vindu på huset. Hele vindusrammen er trykket inn, sier Gunnerød.

I tillegg er det merker høyt oppe på en strømstolpe, skrev politiet på Twitter.

De som bor i huset lå og sov da ulykken skjedde. De er uskadd, men oppskaket, ifølge politiet

Føreren var alene i bilen da ulykken skjedde, og han ble fraktet til sykehus for ytterligere undersøkelser. Det ble også tatt blodprøver av mannen, som politiet mistenker kjørte i narkorus.