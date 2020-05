Påtalemyndigheten vurderer rettssak i Norge mot folkemordsiktet mann

– Vi forholder oss til vedtaket i Justis- og beredskapsdepartementet. Nkuranyabahizi har fremdeles status som siktet i saken, sier statsadvokat Carl Fredrik Fari til Stavanger Aftenblad.

Etterforskningen i straffesaken mot mannen bosatt i Sandnes i Rogaland startet i 2007. Den ble stanset da rwandiske myndigheter begjærte ham utlevert i august 2013.

Onsdag ble det klart at norske myndigheter ikke utleverer 46-åringen. Han er fremdeles siktet i saken, og påtalemyndigheten har ikke konkludert om saken skal etterforskes videre.

– Det er det vi må ta stilling til om det er grunnlag for, sier Fari.

Nkuranyabahizi satt nærmere fire år i fengsel uten dom. Han er lettet over beslutningen om utlevering, men vil ha en avklaring i saken.

– I 13 år har jeg hatt dette hengende over meg. Jeg håper at myndighetene gjør de undersøkelsene de må gjøre raskt slik at jeg snart kan få fred, sier han til avisen.