Helse Stavanger brøt loven da baby fikk morfinoverdose

Årsaken til at babyen fikk overdosen var at en morfinsprøyte ble forvekslet med en antibiotikasprøyte på grunn av for dårlig merking.

Helsetilsynet konkluderer med at Helse Stavanger begikk flere lovbrudd da babyen ble feilmedisinert.

I et brev sendt fra Helsetilsynet til Helse Stavanger heter det: «Feilmedisineringen medførte alvorlige komplikasjoner og behov for intensivbehandling», skriver Stavanger Aftenblad.

I dag er den nå ett år gamle gutten helt frisk, sier foreldrene til avisen.