Eks-politiker dømt til fengsel for å ha oppfordret til overgrep av barn

60 dager av dommen er gjort betinget. Lovbruddene skjedde delvis mens mannen fremdeles var aktiv som politiker, skriver Dagsavisen.

Chattingen besto også i å planlegge det som retten beskriver som «pedo-treff», altså sammenkomster hvor man ser på overgrepsfilmer sammen.

Mennene sendte også overgrepsbilder til hverandre.

Den nå dømte mannen fortalte i chatten at han kjente en svensk alenefar med to gutter på seks og to år, og hvordan alenefaren hadde fortalt at han begikk overgrep mot barna.

Den tidligere politikeren tilsto i retten, og ifølge hans forsvarer, advokat Annette Barlinn, angrer han på det han har gjort.